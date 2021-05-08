Kocaeli'de çiftçiler üretime devam ediyor - Son Dakika

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde uygulanan "tam kapanma"dan muaf olan çiftçiler, tarla ve bahçelerinde budama, ilaçlama çalışmaları yapıyor.

Karamürsel Ziraat Odası Başkanı Memduh Birinci, AA muhabirine, salgın sürecinde çiftçinin ara vermeden üretimine devam ettiğini söyledi.

Şu anda ilçedeki bahçe ve tarlalarda, budama ve ilaçlama çalışmalarının yapıldığını aktaran Birinci, salgın sürecinde sokağa çıkma kısıtlamasında çiftçinin muaf tutulmasının çok önemli olduğunu ifade etti.