Kocaeli'de çiftçilere 18 bin gezen tavuk desteği verilecek - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince çiftçiliğin geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen "Doğal Gezen Tavukçuluk Destekleme Projesi"yle 18 bin gezen tavuk dağıtılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 3 yılda 17 bin tavuğu çiftçilere yüzde 50 hibeli verilen projeye bu yıl da büyük rağbet olduğu belirtilerek, bu yıl 18 bin gezen tavuğun Kocaelili çiftçilere dağıtılacağı kaydedildi.

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce 3 yıldır yürütülen "Doğal Gezen Tavukçuluk Destekleme Projesi"yle en az 50 metrekare ve üzeri kapalı kümes alanı ve etrafı tel çit ile örülü bin metrekare dolaşma alanı bulanan çiftçilere yüzde 50 hibeli Atak-S cinsi yumurta verimi yüksek tavuk, askılı yemlik, askılı suluk, 10 gözlü folluk, su deposu, altlık (çeltik) ve yumurta yemleri veriliyor.

Açıklamada, proje için başvuruların yarın sona ereceği bildirildi.