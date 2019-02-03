Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Çiftçilere "Ata Tohumu" Dağıtılıyor

Kocaeli'de Çiftçilere "Ata Tohumu" Dağıtılıyor

22 dakika önce

KOCAELİ(AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, çiftçilere, tarımsal faaliyetlerde dışa bağımlılıktan kurtarmak amacıyla genetiğiyle oynanmamış, geleneksel yöntemlerle elde edilen ata tohumundan elde edilen fide dağıtıyor.

Kocaeli'de Çiftçilere
KOCAELİ(AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, çiftçilere, tarımsal faaliyetlerde dışa bağımlılıktan kurtarmak amacıyla genetiğiyle oynanmamış, geleneksel yöntemlerle elde edilen ata tohumundan elde edilen fide dağıtıyor.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 5 ilçede 100 çiftçiye, 900 bin fide dağıtıldığı belirtildi.

Kocaeli'de mısır, ayçiçeği (kıncıllı), kabak (cebeci), domates (sakarin-Eskişehir, inebeyli), biber (kandıra), patlıcan (çalköy) gibi sebze türlerinin yerli tohumları toplanarak, köylülere dağıtılıyor ve üretim aşamasında her türlü destek sağlanıyor.

Çeşitli nedenlerden dolayı kaybolan ve unutulmaya yüz tutmuş meyvelerin tohumlarına ulaşıldığının ifade edildiği açıklamada, daha önce Kocaeli'de yetişen meyve çeşitlerinden Abdullah kirazı, Bahri bey armudu, Demirci ve Deveci armudu, Çavuş üzümü, Ferik elması, Hacı Halil kestanesi, Samanlı zeytini, Kınalı yapıncak, Pirinç elması ve Osmanlı çileği gibi meyvelerin üretim miktarları artırılıp, çeşitlilik sağlanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 11:18 Kaynak: AA

Eskişehir, Kocaeli, Ekonomi
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