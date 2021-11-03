Kocaeli'de çiftçilerin yüzü gülüyor - Son Dakika

Kocaeli ekonomisine yaklaşık 156 milyon TL katkı sağlaması hedeflenen ürünlerin 3 ilçede çiftçilere teslimi sürüyor.

GÜBRE VE TOHUM DESTEĞİ

Katma değeri yüksek ürünler yetiştirmeye teşvik ettiği çiftçilerin gelir düzeyini artırmak ve tarımsal kalkınmaya destek sağlamak amacıyla verdiği desteklere bir yenisini daha ekleyen Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki 11 bin çiftçiye yüzde 50 hibeli 6000 bin ton kompoze gübre ve 3 bin çiftçiye 1300 ton tohum desteği sağlıyor. Toplam 38,5 milyon TL tutarındaki gübre ve tohumlar, İzmit 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda Büyükşehir Belediye Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın ve protokolün katıldığı törenle çiftçilere dağıtılmaya başlandı.

ÜÇ NOKTADA DAĞITIM DEVAM EDİYOR

Gübre ve tohumlar, 3 ilçede belirlenen yerlerde üreticilere dağıtılmaya devam ediliyor. İzmit, Kartepe, Gölcük, Karamürsel, Gebze ve Başiskele ilçelerindeki çiftçiler gübre ve tohumlarını İzmit 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda (eski perşembe pazarı alanında), Kandıra ilçesindeki üreticiler Büyükşehir Belediyesi'nin Kandıra'daki Park ve Bahçeler Şefliği'nde, Körfez ve Derince ilçelerindeki çiftçiler ise Körfez Sevindikli Mahallesi'nde teslim ediliyor. Çiftçiler, hibe ödemelerini gösteren dekontlarını belediye görevlilerine ibraz etmeleri halinde, ürünlerini alabiliyor.

''DESTEKLERDEN ÇOK MEMNUNUZ''

Çiftçileri ayakta tutacak ve memnun edecek fiyatlarla ürünlerini teslim alan üreticiler, Büyükşehrin desteğinden memnun. Başiskele ilçesinde çiftçilik yapan Abdullah Şahin, Büyükşehir Belediyesi'nin her zaman çiftçinin yanında olduğunu ve desteklediğini söyledi.

Tohum ve gübre desteğinden çok memnun kaldıklarını belirten Şahin, "Büyükşehir Belediyesinin çiftçiye verdiği güzel bir hizmet. Daha önce mazot desteği de yaptılar, Allah razı olsun. Bu hükümet ve Büyükşehir Belediyemiz çiftçiyi unutmadı, destek veriyor. Tahir başkanımız çiftçilere destek veriyor, çok memnunuz. Bu desteklerin daha da artarak devam etmesini diliyoruz. Allah, Tahir başkanımızın ve belediye çalışanlarının işlerini rast getirsin, işlerine kolaylık versin" şeklinde konuştu.

''ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Çiftçi Burhan Koç ise tarıma ve hayvancılığa desteğinden dolayı Başkan Büyükakın'a teşekkür ederek, "Bu destekler oldukça, biz de üretmeye devam edeceğiz. Başkanımız, mazot desteğine devam edeceğini söyledi. Bu bizi çok sevindirdi. Ülkemizin kalkınması için elimizden geleni yapacağız inşallah." ifadesini kullandı. Tohum ve gübre desteğinden yararlanan Gölcük Şevketiye Mahallesi'nden Mehmet Terzi, Körfez Sevindikli Mahallesi'nden Ayhan Coşkun ve Necdet Yaman da kendilerine her türlü imkanı sunan ve her zaman çiftçinin yanında olan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a teşekkür etti.