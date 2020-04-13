Kocaeli'de çiftçiye yüzde 50 hibeli tohum desteği - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentteki 2 bin çiftçiye yüzde 50 hibeli yaklaşık 100 ton yem bitkisi tohumu desteği verecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından tarım ve hayvancılığı geliştirmeye yönelik çiftçilere verilen desteğin devam ettiği belirtildi.

İl genelinde 2014 yılından bu yana yaklaşık 10 bin çiftçiye yüzde 50 hibeli 5 bin 200 ton yem bitkisi tohumu desteği verildiği aktarılan açıklamada, yoğun talep ve desteklenen ürünlerdeki verim artışları dikkate alınarak 2020 ilkbahar döneminde çiftçilere yem bitkisi tohumu dağıtılacağı kaydedildi.

Açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl yüzde 50 hibeli tohum desteği için çiftçilerden başvuru alınmayacağı, desteklemelerin 2018-2019 yıllarında tarım sistemine kayıtlı olan çiftçilere verileceği ifade edildi.

Tohumları muhtarlar dağıtacak

Tohumların muhtarlara verileceği, onların da imza karşılığı tohumları çiftçilere dağıtacağı belirtilen açıklamada, şöyle devam edildi:

"İlkbahar Dönemi Yem Bitkisi Tohumu Destekleme Projesi kapsamında 2018-2019 yıllarında tarım sistemine kayıtları olan 2 bin çiftçiye yüzde 50 hibeli yaklaşık 100 ton (5 bin paket) dane mısır ve slajlık mısır tohumu desteği verilecek. Kovid-19 salgını nedeniyle toplu dağıtım töreni yapılmayacak."

Tohum desteği ekili alanları artırdı

Açıklamada, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan ziraat mühendislerinin çiftçilere ücretsiz danışmanlık ve eğitim verdiği vurgulanarak, "Bölgemiz koşullarına uygun verimli tohum çeşitleri destekleme kapsamında üreticilere veriliyor, ekim alanları yerinde kontrol ediliyor. Desteklenen tohumlar sertifikalı ve ilaçlanmış olarak üreticilere sunuluyor." ifadelerine yer verildi.

Sertifikalı tohum kullanımının hastalık ve zararlılarla mücadelede etkin rol oynadığına işaret edilen açıklamada, çitçilere sağlanan tohum desteğiyle Kocaeli'de ekili alanların yüzde 60 oranında arttığı bildirildi.