Çiftin baktığı sevimli sincap yaşamını doğal ortamında sürdürecek - Son Dakika

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir çiftin ormanda savunmasız halde bulup evde baktıkları sincap yavrusu "Alvin", Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce Ormanya'ya götürüldü.

Yuvacık'ta kafe işleten Enes ve Minel Kılıç, yaklaşık bir ay önce ormanda gezinirken ağaç kovuğunda bularak bakmaya çalıştıkları "Alvin" isimli sevimli sincabı doğal yaşam alanına bırakmaya karar verdi.

Çiftin haber vermesi üzerine kafeye giden Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, sincabı teslim aldı. Birbirlerine oldukça bağlanan Alvin ve Kılıç çiftinin ayrılığı sırasında duygusal anlar yaşandı.

Ormanya'daki Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülen Alvin, veteriner kontrolünden geçtikten sonra karantinaya alındı. Alvin, rehabilitasyon sürecinin ardından bir süre gözlem altında tutularak doğal yaşam alanına bırakılacak.

"Üzgünüm ama onun iyiliği için böyle olması gerekiyor"

Alvin'i yetkililere teslim eden Enes Kılıç, yaptığı açıklamada, bu ayrılığın Alvin için daha iyi olacağını belirterek, zaten onu doğada bulduklarını anlattı.

İyi bakılsa da doğal ortamında daha iyi hayatı olacağını düşündüklerini vurgulayan Kılıç, "Ondan dolayı bugün Doğa Koruma ve Milli Parkları aradık. Geldiler, onu gerçek yaşamına bırakmak için alacaklar. Artık biz de oraya ziyaretine gideriz." dedi.

Minel Kılıç ise Alvin'i zaten doğal ortamına bırakmak istediklerini söyleyerek, "İçimiz biraz buruk çünkü çok bağlanmıştık birbirimize. Tabi ki mutlu olduğu yerde, yani doğada olmasını isterim. Üzgünüm ama onun iyiliği için böyle olması gerekiyor." ifadesini kullandı.

"Sincap doğal ortamında yaşaması gereken bir hayvan"

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlisi Bülent Dağdeviren ise çiftin kendilerini arayıp ormanda yavru sincap bulduklarını haber vermesi üzerine teslim almaya geldiklerini söyledi.

Sincabın doğal ortamında yaşaması gereken bir hayvan olduğunu dile getiren Dağdeviren, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na göre bu hayvanların bulunduğu zaman mutlaka kendilerine haber verilmesi gerektiğini kaydetti.

Dağdeviren, vatandaşlara bu hayvanları buldukları zaman sahiplenmemeleri uyarısında bulunarak, "Bu hayvanlar alınıp bakıldığında ve bizlere haber verilmediğinde mutlaka yaptırım kararları var, bunları uygulamak zorunda kalıyoruz. Enes Bey bilinçli vatandaş olduğu için bize haber verdi, hayvanı teslim etti." diye konuştu.

Yavru sincabı Ormanya'daki Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edeceklerini bildiren Dağdeviren, sincabın burada gerekli bakım ve rehabilitasyon sürecinin ardından yeniden alındığı ortama bırakılacağını kaydetti.

Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde görevli veteriner hekim Muhammet Nalkıran da yavru sincabın ilk kontrolünü yaptıklarını, sağlık durumuyla ilgili her şeyin gayet yerinde olduğunu söyledi.

Sincaba uygun beslenme programı sağlayacaklarını dile getiren Nalkıran, 14 günlük karantina sürecinden sonra doğal ortamına salınacağını ifade etti.