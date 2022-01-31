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Kocaeli'de çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Kocaeli'de çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

31.01.2022 23:35
Kocaeli'de çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı, olayla ilgli 1 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı, olayla ilgli 1 kişi gözaltına alındı.

Beylikbağı Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.T. bıçakla Y.K. ve M.K'yi yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Fatih Devlet Hastanesine sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, şüpheli A.T'yi olay yerinde gözaltına aldı.

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Kocaeli, Polis, Gebze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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