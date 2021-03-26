Kocaeli'de çıkan ev yangını söndürüldü - Son Dakika

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Çenedağ Mahallesi Gaffar Okan Caddesi'nde Gökhan Güler'in (24) ikamet ettiği evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın dolayısıyla evde maddi hasar meydana geldi.

Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada, evinin kira olduğunu ve kağıt toplayıcılığı yaparak geçimini sağladığını belirterek, yardım talebinde bulundu.