Fabrika yangını söndürüldü - Buhar kazanının patlama anı - Son Dakika
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Fabrika yangını söndürüldü - Buhar kazanının patlama anı

24.05.2022 12:18

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde ahşap entegre fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde ahşap entegre fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ahşap entegre fabrikasının buhar kazanı bölümünde bakım sırasında patlama meydana geldi. Patlama sonrası yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Patlama nedeniyle hafif yaralanan iki işçi, hastaneye kaldırıldı.

Fabrika yangını söndürüldü - Buhar kazanının patlama anı
Fabrika yangını söndürüldü - Buhar kazanının patlama anı
Fabrika yangını söndürüldü - Buhar kazanının patlama anı
Fabrika yangını söndürüldü - Buhar kazanının patlama anı
Fabrika yangını söndürüldü - Buhar kazanının patlama anı
Fabrika yangını söndürüldü - Buhar kazanının patlama anı
Fabrika yangını söndürüldü - Buhar kazanının patlama anı

YORUMLAR
500
Fabrikada buhar kazanı bakımı yapıldığı sırada patlama meydana geldi: 2 yaralı Fabrikada buhar kazanı bakımı yapıldığı sırada patlama meydana geldi: 2 yaralı Fabrikadaki buhar kazanı böyle patladı Fabrikadaki buhar kazanı böyle patladı
Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Fabrika yangını söndürüldü - Buhar kazanının patlama anı - Son Dakika
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