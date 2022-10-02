Kocaeli'de iki ayrı bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaeli'de iki ayrı bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

02.10.2022 02:06

Kocaeli'de çıkan iki ayrı bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'de çıkan iki ayrı bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Çayırova ilçesi Yeni Mahallesi'nde, alışveriş için girdiği büfeden zorla çıkarılan E.E, 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan E.E, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olay yerinden uzaklaşan 2 şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

Gebze ilçesi İstasyon Mahallesi'nde ise iki grup arasında çıkan kavgada karnından bıçakla yaralanan B.S. (21) hastaneye kaldırıldı.

Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

YORUMLAR
500
Kocaeli'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı Kocaeli'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Kaynak: AA

alışveriş, Çayırova, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de iki ayrı bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
07:51 Ümraniye'de refüje çarpan otomobil köprüden aşağıya uçtu! Ölü ve yaralılar var
06:08 Futbol maçında korkunç izdiham! 129 kişi hayatını kaybetti
01:28 Alkollü şahıs 50 metrelik uçuruma düştü! Ekipler seferber oldu
00:56 Atama ve görevden alma kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı
00:19 Gaziantep'te bir eve silahlı saldırı: Anne ve oğlu öldü, gelin ve 2 torun yaralı
00:00 Pençe-Kilit şehidinden geriye yürek parçalayan sözler kaldı! "Benim vasiyetim" dedi izleyenler gözyaşlarını tutamadı
23:47 Messi'nin frikikten attığı gol herkesin beğenisini toplarken, reklam panolarında çıkan yazı şaşkınlık yarattı!
23:10 Okan Buruk, Adana Demir karşılaşmasından sonra tüm takımların ortak problemini dile getirdi: Zorlanıyorsunuz
23:03 Pençe-Kilit'ten yürek yakan haber! 1 askerimiz şehit düştü
22:41 İl jandarma komutanı Amedspor'a yönelik sözleri sebebiyle tepki toplamıştı! Özür dilemek zorunda kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2022 08:38:16. #1.12#
SON DAKİKA: Kocaeli'de iki ayrı bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement