Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan E.E, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de iki ayrı bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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