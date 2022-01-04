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Kocaeli'de çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı - Son Dakika

Kocaeli'de çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı

04.01.2022 08:43
Kocaeli'de çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde çıkan kavgada bıçakla ağır yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde çıkan kavgada bıçakla ağır yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Osman Gazi Mahallesi Hasan Tahsin Caddesi'nde O.Ç.K. ile bir kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu O.Ç.K. göğsünden bıçakla yaralandı.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, özel hastaneye kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Kocaeli, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı - Son Dakika


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