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Kocaeli'de çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı

27 dakika önce

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan kavgada bir kişi bacağından silahla vurularak yaralandı.

Kocaeli'de çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan kavgada bir kişi bacağından silahla vurularak yaralandı.


Olay, saat 14.00 sıralarında Gebze Hacı Halil Mahallesi İsmetpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine 2 şahıs silahlarını çekerek berber çırağı Mete Y.'ye ateş etti. Bacağına isabet eden 3 mermi ile yaralanan Mete Y. kanlar içinde yerde kalırken, 2 saldırgan ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan Mete Y., Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerini güvenlik şeridine alan polis ekipleri, kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. - KOCAELİ

Kocaeli, Polis, Gebze, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 02:54 Kaynak: İHA
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