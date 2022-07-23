Kocaeli'de çıkan orman yangını 2 saatte kontrol altına alındı

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ve orman ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması ile kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 12,5 dönüm alan zarar gördü.

Yangın, saat 16.45 sıralarında Başiskele'deki Yuvacık Barajı'nın üst kısmında kalan ormanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Ormandan yükselen dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması ile kontrol altına alındı. Yaklaşık 12,5 dönüm alanın yandığı ormanda, ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor. Jandarma, yangınla ilgili inceleme başlattı.