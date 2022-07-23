Kocaeli'de çıkan orman yangını 2 saatte kontrol altına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaeli'de çıkan orman yangını 2 saatte kontrol altına alındı

23.07.2022 19:53
Kocaeli'de çıkan orman yangını 2 saatte kontrol altına alındı

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ve orman ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması ile kontrol altına alındı.

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ve orman ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması ile kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 12,5 dönüm alan zarar gördü.

Yangın, saat 16.45 sıralarında Başiskele'deki Yuvacık Barajı'nın üst kısmında kalan ormanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Ormandan yükselen dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması ile kontrol altına alındı. Yaklaşık 12,5 dönüm alanın yandığı ormanda, ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor. Jandarma, yangınla ilgili inceleme başlattı.


YORUMLAR
500
Su kuyusuna düşen koyunun imdadına itfaiye ekipleri yetişti Su kuyusuna düşen koyunun imdadına itfaiye ekipleri yetişti Tunus'taki orman yangını kontrol altına alındı Tunus'taki orman yangını kontrol altına alındı
Kaynak: DHA

Başiskele, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de çıkan orman yangını 2 saatte kontrol altına alındı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkatini çeken pankart: 7 düvel 7'li masa sana vız gelir büyük usta
19:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan, hızlı tren temel atma töreninde Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nu ti'ye aldı: Onlar yapsa yapsa sökülen musluğu takarlar
18:43 NATO'ya girmek için Türkiye'ye yalvarıyordu! İsveç sokaklarına çıkan terör örgütü PKK/YPG yandaşları gösteri yaptı
17:48 Yeni salgın! DSÖ, şu ana kadar 5 ölüme neden olan maymun çiçeği için küresel acil durum ilan etti
17:42 2023 için büyük mücadele! AK Parti İstanbul'da "Yüz yüze 100 Gün Projesi" başlattı
17:21 Petrol üretiminde 8. sırada! Rusya doğal gazı kesince Avrupa Birliği Afrika'ya yöneldi
17:14 İşçilerin açtığı pankart jestine karşılık veren Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben sizin gadalarınızı alırım
17:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlardan sabretmelerini istedi: Yılbaşında asgari ücrete gerekeni yine yapacağız
17:06 Akılalmaz geliri var! Futbol kulübüne çıplak fotoğraflarını satan model talip oldu
16:53 Görenleri şaşkına uğratan hazine! Definecinin çıkardığı taşın içinden çok sayıda altın çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2022 19:53:31. #1.12#
SON DAKİKA: Kocaeli'de çıkan orman yangını 2 saatte kontrol altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement