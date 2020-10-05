Orman yangını söndürüldü (2) - Son Dakika

Kocaeli'de ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Mutlukent Mahallesi'nde Gazilerdağı Tabiat Parkı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çam ağaçlarıyla kaplı bölgede kısa sürede büyüyen yangına, Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri müdahale etti.

Helikopterin de destek verdiği çalışmayla yangın yaklaşık 1 saatte söndürüldü.

Yaklaşık 3 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü bölgede, ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.