Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Cumaköy mevkisinde ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yaklaşık 20 dönümlük alanda etkili olan yangının söndürülmesi için çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışmasına helikopterle de destek sağlanıyor.