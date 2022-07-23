Kocaeli'de çıkan örtü yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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Kocaeli'de çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

23.07.2022 18:25
Kocaeli'de çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Yuvacık Yakacık Mahallesi Çataldere mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.

Yangın rüzgarın etkisiyle yayıldı. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye ve Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre, 800 metrekaresi orman olmak üzere toplam 2,5 dönümlük alanın zarar gördüğü yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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Kocaeli'de çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor Kocaeli'de çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor Milletvekili Zeybek, Başiskele'de vatandaşlarla bir araya geldi Milletvekili Zeybek, Başiskele'de vatandaşlarla bir araya geldi
Kaynak: AA

Başiskele, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de çıkan örtü yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

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