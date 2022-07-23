İlk belirlemelere göre, 800 metrekaresi orman olmak üzere toplam 2,5 dönümlük alanın zarar gördüğü yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kaynak: AA

Başiskele, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de çıkan örtü yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

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