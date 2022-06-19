Kocaeli'de çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kocaeli'de çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

19.06.2022 21:45
Kocaeli'de çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Kocaeli'de iki grup arasında çıkan kavgada tabancayla yaralanan 2 kişi ile darbedilen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'de iki grup arasında çıkan kavgada tabancayla yaralanan 2 kişi ile darbedilen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Körfez ilçesi Esentepe Mahallesi Yaşardoğu Caddesi'ne minibüsle gelen grup ile burada ikamet eden diğer grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gülten Ş. ile Tayfur D. tabancayla vurularak, Tarık Ö. ise darbedilerek yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma ile Seka Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Polis, kavgaya karışanların tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

Esentepe, Kocaeli, Körfez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kocaeli'de çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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