Kocaeli'de çıkan tartışma kanlı bitti! Tokat atılan adam silahını çıkartıp karşı tarafı kurşun yağmuruna tuttu - Son Dakika
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Kocaeli'de çıkan tartışma kanlı bitti! Tokat atılan adam silahını çıkartıp karşı tarafı kurşun yağmuruna tuttu

25.04.2022 22:04
Kocaeli'de çıkan tartışma kanlı bitti! Tokat atılan adam silahını çıkartıp karşı tarafı kurşun yağmuruna tuttu

Kocaeli'de yaşanan olayda aralarında alacak verecek meselesi bulunan bir grup arasında çıkan kavgada kendisine tokat atılan bir kişi, belindeki tabancasını çıkartarak kurşun yağmuruna tuttu. Bu sırada kaçan kişiler park halindeki aracın arkasına saklandı. Olayda bir kişi bacağından vurulurken, o anlar güvenlik kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi'nde aralarında alacak verecek meselesi bulunan bir grup, yol kenarında tartışmaya başladı. Tartışma sırasında gruptan biri diğerine tokat attı. Tokata maruz kalan kişi de belinden tabancasını çıkararak ateş etmeye başladı.

1 KİŞİ BACAĞINDAN VURULDU

Bunun üzerine tartışan gruptaki kişiler kaçarak park halindeki araçların arkasına saklandı, ancak peşlerinden giden kişi tabancayla ateş etmeye devam etti. Bu sırada Tahsin E. bacağından yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralanan Tahsin E.'yi özel bir hastaneye kaldırdı.

OLAY ANI KAMERADA

Polis olay yerinde incelemede bulunurken, gruba ateş eden ve kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Tokat atılan kişi tabancasını çıkartarak ateş ederken, 4 kişinin kaçarak araçların arkasına saklanmaya çalıştıkları görüldü.

Kocaeli'de çıkan tartışma kanlı bitti! Tokat atılan adam silahını çıkartıp karşı tarafı kurşun yağmuruna tuttu
Kocaeli'de çıkan tartışma kanlı bitti! Tokat atılan adam silahını çıkartıp karşı tarafı kurşun yağmuruna tuttu
Kocaeli'de çıkan tartışma kanlı bitti! Tokat atılan adam silahını çıkartıp karşı tarafı kurşun yağmuruna tuttu
Kocaeli'de çıkan tartışma kanlı bitti! Tokat atılan adam silahını çıkartıp karşı tarafı kurşun yağmuruna tuttu
Kocaeli'de çıkan tartışma kanlı bitti! Tokat atılan adam silahını çıkartıp karşı tarafı kurşun yağmuruna tuttu
Kocaeli'de çıkan tartışma kanlı bitti! Tokat atılan adam silahını çıkartıp karşı tarafı kurşun yağmuruna tuttu
Kocaeli'de çıkan tartışma kanlı bitti! Tokat atılan adam silahını çıkartıp karşı tarafı kurşun yağmuruna tuttu
Kocaeli'de çıkan tartışma kanlı bitti! Tokat atılan adam silahını çıkartıp karşı tarafı kurşun yağmuruna tuttu
Kocaeli'de çıkan tartışma kanlı bitti! Tokat atılan adam silahını çıkartıp karşı tarafı kurşun yağmuruna tuttu
Kocaeli'de çıkan tartışma kanlı bitti! Tokat atılan adam silahını çıkartıp karşı tarafı kurşun yağmuruna tuttu
Kocaeli'de çıkan tartışma kanlı bitti! Tokat atılan adam silahını çıkartıp karşı tarafı kurşun yağmuruna tuttu
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Tatlıkuyu, Gebze, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de çıkan tartışma kanlı bitti! Tokat atılan adam silahını çıkartıp karşı tarafı kurşun yağmuruna tuttu - Son Dakika


Son Dakika
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SON DAKİKA: Kocaeli'de çıkan tartışma kanlı bitti! Tokat atılan adam silahını çıkartıp karşı tarafı kurşun yağmuruna tuttu - Son Dakika
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