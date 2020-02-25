Kocaeli'de çıkan yangında 4 balıkçı barınağı kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli'de çıkan yangında 4 balıkçı barınağı kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Kocaeli'de çıkan yangında 4 balıkçı barınağı kullanılamaz hale geldi

38 dakika önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 4 balıkçı barınağı yanarken, önlerine çekili 2 kayık da alevler nedeniyle hasar gördü.

Kocaeli'de çıkan yangında 4 balıkçı barınağı kullanılamaz hale geldi, System.String[]

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 4 balıkçı barınağı yanarken, önlerine çekili 2 kayık da alevler nedeniyle hasar gördü.

Kemalpaşa Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesinde balıkçı barınaklarının bulunduğu bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede bitişik ahşap yapıdaki barınakları da sardı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında, 4 balıkçı barınağı kullanılamaz hale geldi, 2 kayık ise hasar gördü.

Kocaeli, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 03:32 Kaynak: AA
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