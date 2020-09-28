Kocaeli'de çıkan yangında çam ağaçları yandı - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan yangında çok sayıda çam ağacı yandı.

Beylikbağı Mahallesi'nde Çanakkale şehitleri anısına 2018'de oluşturulan hatıra ormanında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınarak söndürülen yangında 4 dönümlük alandaki çam ağaçları yandı.