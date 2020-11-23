Kocaeli'de Çin'in Covid-19 aşısı gönüllülere uygulanmaya başlandı - Son Dakika

KOCAELİ Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk, Çin'de geliştirilen koronavirüs aşısının gönüllü uygulamasına, sağlık çalışanlarından sonra vatandaşlara da başlandığını söyledi. Cantürk, "Çin aşısında iki aşı bir plasebo olacak şekilde uygulama yapıyoruz, 3 uygulamadan iki tanesi gerçek aşı olacak. Bu vesileyle daha geniş bir popülasyonla Faz 3 çalışması devam ettirmiş olacağız" dedi.

Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde geçen ay gönüllü sağlık çalışanları üzerinde denenen ve herhangi bir yan etkisi gözlemlenmeyen Çin'de üretilen koronavirüs aşısının gönüllü vatandaşlar üzerindeki denemeleri başladı. Dünyada yaklaşık 40 bin kişinin katıldığı uygulamalarda Türkiye'den de yaklaşık 15 farklı merkezden 5 bine yakın gönüllünün katıldığını ifade eden Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk, "Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kocaeli Üniversitesi de aşı çalışmalarına katkıda bulunuyor ve gönüllülere aşılarını yapıyoruz. Geçen dönemde Çin aşısı denilen aşıda yaklaşık 500 civarında gönüllüye hastanemizde aşı uygulaması yapıldı. Bu çalışma sağlık çalışanları üzerinde yapılıyordu. İki materyalden biri aşı, diğeri plasebo olacak şekilde planlanmıştı. Şu an uyguladığımız Çin aşısında iki aşı bir plasebo olacak şekilde bir uygulama yapıyoruz. Bu aşı uygulaması da halkımıza açıldı, halkımızdan da aşı yaptırmak isteyenler oldu. Dolayısıyla daha fazla aşı olma şansımız olacak yani 3 uygulamadan iki tanesi gerçek aşı olacak bu vesileyle daha geniş bir popülasyonla Faz 3 çalışması devam ettirilmiş olacak. Bu çalışmanın dünya genelinde yaklaşık 40 bin kişiye denemesi yapıldı. Türkiye'de de yaklaşık 15 merkezde 5 bin kişi civarında gönüllü var" dedi.