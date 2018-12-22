Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Cinayet

Kocaeli'de Cinayet

4 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kişi tabancayla vurularak öldürüldü.

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kişi tabancayla vurularak öldürüldü.

Beylikbağı Mahallesi 427. Sokak'ta park halinde bulunan 41 UD 019 plakalı minibüste Serhan Kaya'yla ismi henüz öğrenilemeyen kişi ya da kişiler arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmada Kaya, tabancayla açılan ateş sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Kaya'nın öldüğünü belirlerken araca 4 kurşun isabet ettiği öğrenildi.

Cenaze, cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 12:49 Kaynak: AA

Gebze, Kocaeli, Güncel
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