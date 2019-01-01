Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Cinayet

Kocaeli'de Cinayet

21 dakika önce

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, bir kahvehanenin önünde silahlı saldırıya uğrayan 2 kardeş yaşamını yitirdi.

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Kocaeli'nin Derince ilçesinde, bir kahvehanenin önünde silahlı saldırıya uğrayan 2 kardeş yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Deniz Mahallesi Ören Sokak'taki kahvehanenin önünde T.A. ile İlhami ve Kıyas Ayhan kardeşler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine T.A, yanında bulunan pompalı tüfekle iki kardeşe ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık personeli yaptığı incelemede, İlhami ve Kıyas Ayhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cinayet Büro Amirliği ve olay yeri inceleme ekiplerinin bölgedeki çalışması devam ediyor.

Polis, zanlı T.A'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay yerine gelen iki kardeşin yakınları sinir krizi geçirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:33 Kaynak: AA

Ören, Derince, Kocaeli, Güncel
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