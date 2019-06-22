Kocaeli'de cinayet

Kocaeli
'nin Gebze
ilçesinde 16 yaşındaki çocuk, bir kişiyi bıçaklayarak öldürdü.
Alınan bilgiye göre, Osman Yılmaz Mahallesi Kızılay
Caddesi'nde M.K. ile Mahmut B. (53) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.K, Mahmut B'yi kalbinden bıçakladı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan 112 Acil Servis
ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, kaldırıldığı Gebze Fatih
Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay sonrası polise ekiplerine teslim olan M.K, Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü
Çocuk Şubesi Büro Amirliği ekiplerine götürüldü.
Öte yandan şüpheli M.K'nin ilk ifadesinde maktulü, arkadaşları ve kendisine cinsel tacizde bulunduğu için öldürdüğünü ileri sürdüğü öğrenildi.