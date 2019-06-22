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Kocaeli'de cinayet

31 dakika önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 16 yaşındaki çocuk, bir kişiyi bıçaklayarak öldürdü.

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 16 yaşındaki çocuk, bir kişiyi bıçaklayarak öldürdü.
Alınan bilgiye göre, Osman Yılmaz Mahallesi Kızılay Caddesi'nde M.K. ile Mahmut B. (53) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.K, Mahmut B'yi kalbinden bıçakladı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay sonrası polise ekiplerine teslim olan M.K, Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi Büro Amirliği ekiplerine götürüldü.
Öte yandan şüpheli M.K'nin ilk ifadesinde maktulü, arkadaşları ve kendisine cinsel tacizde bulunduğu için öldürdüğünü ileri sürdüğü öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 12:16 Kaynak: AA
Gebze, Kocaeli, Güncel
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