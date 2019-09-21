Kocaeli'de cinayet

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, tartıştığı kişiyi tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bağlarbaşı Mahallesi'nde daha önceden husumetli olduğu Kadir Kemal Akyüz (30) ile karşılaşan U.Ö. (25) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada, kurşunların isabet ettiği Akyüz yaralandı.

Sağlık ekiplerince Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Akyüz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan cinayet şüphelisi U.Ö. ise Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Darıca'da yakalandı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.