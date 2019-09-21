Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de cinayet
Son Dakika Güncel Haber

Kocaeli'de cinayet

34 dakika önce

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, tartıştığı kişiyi tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı.

Kocaeli'de cinayet, System.String[]

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, tartıştığı kişiyi tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Bağlarbaşı Mahallesi'nde husumetli olduğu Kadir Kemal Akyüz (30) ile karşılaşan U.Ö. (25) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada, kurşunların isabet ettiği Akyüz yaralandı.

Sağlık ekiplerince Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Akyüz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaçan cinayet zanlısı U.Ö. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Darıca'da yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kocaeli, Darıca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 11:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Karısını baltayla öldüren adam atıyla kaçmaya çalışırken yakalandı
Kocaeli'nde bir gencin silahlı saldırıya uğrama anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi Mısır'da 2 mumyaya ait lahit restorasyon amacıyla açıldı Bülent Arınç'tan AK Parti'deki istifalarla ilgili yorum: Bazı boşboğazların yaptığı gibi kötü sıfatlarla onları anamam

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.9.2019 00:20:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de cinayet
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]