Kocaeli'de cinayet

Sağlık ekiplerince Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Akyüz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, Bağlarbaşı Mahallesi'nde husumetli olduğu Kadir Kemal Akyüz (30) ile karşılaşan U.Ö. (25) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada, kurşunların isabet ettiği Akyüz yaralandı.

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