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Kocaeli'de cinayet davası sanığı genç ile kız arkadaşının yargılanması sürüyor - Son Dakika

Kocaeli'de cinayet davası sanığı genç ile kız arkadaşının yargılanması sürüyor

13.07.2021 13:29
Kocaeli'de cinayet davası sanığı genç ile kız arkadaşının yargılanması sürüyor, System.String[]

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişiyi evinde bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan genç ile kız arkadaşının yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişiyi evinde bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan genç ile kız arkadaşının yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar Bahadır A. (25) ve kız arkadaşı Sultan A. (23) ile avukatlar katıldı.

Duruşmada dinlenilen tanık E.A, sanık Sultan A'nın teyzesi olduğunu belirterek, maktulü, Bahadır'ın aracılığıyla tanıdığını ve evine 2 kez temizliğe gittiğini kaydetti.

Yeğeni Sultan'ın da bir kez kendisine yardımcı olmak için temizliğe geldiğini ifade eden E.A, "Oradayken maktul alkol aldı ve yeğenimin bacaklarına dokunmak suretiyle sarkıntılık yaptı. Ben de yeğenimi oradan uzaklaştırdım. Olayı, Bahadır orada olmasına rağmen görmedi. Daha sonra kendisine anlattım. Bu olay, maktulün ölümünden 3-4 gün önce oldu." diye konuştu.

Sanık Sultan A. da maktulün daha önce de kendisine sarkıntılık yaptığını öne sürerek, sarkıntılığa uğramasına rağmen Bahadır'ın götürmesi üzerine ikinci kez maktulün evine gittiğini söyledi.

Sanık Bahadır A. ise tanık ifadelerini kabul etmeyerek, Sultan'ın maktul tarafından daha önce sarkıntılığa uğradığı konusunda bilgisi olmadığını öne sürdü.

Katılan Ş.M. de sanıkların beyanlarını kabul etmediğini belirterek, sanıkların tanık E.A. ile yaklaşık 1 yıldır maktul kardeşinin evine gelip gittiğini ifade etti.

Cumhuriyet savcısı, tanık E.A'nın kullandığı telefon hattının HTS kayıtlarının istenmesine, sanıklardan Bahadır A'nın tutukluluk halinin devamına, diğer sanık Sultan A'nın mevcut delil durumu, tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak tutuksuz yargılanmasına ve hakkında adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar verilmesini talep etti.

Sanık avukatı da müvekkilinin beraat ve tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, dijital materyal üzerindeki inceleme sonuçlarının beklenmesine, mevcut delil durumu, tutuklu kalınan süre ve delillerin büyük ölçüde toplanmış olmasını dikkate alarak sanık Sultan A'nın hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulup, adli kontrol şartları uygulanarak tahliyesine, Bahadır A'nın da tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 7 Ekim'e erteledi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 2 sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.

Ortaburun Mahallesi'nde yalnız yaşayan Aydın Memiş'in, 17 Aralık 2020'de evinde kesici aletle öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan Bahadır A. ile kız arkadaşı Sultan A. tutuklanmıştı.

Cumhuriyet, Kocaeli, Alkol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de cinayet davası sanığı genç ile kız arkadaşının yargılanması sürüyor - Son Dakika


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