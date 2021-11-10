Kocaeli'de cinayet davası sanığına 15 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişiyi evinde bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Bahadır A. (25) ve avukatlar katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını tekrar ettiğini belirterek, müebbet hapisle cezalandırılmasını istediği sanığın tutukluluk halinin devam etmesini talep etti.

Esas hakkındaki savunması sorulan sanık Bahadır A'nın avukatı, müvekkilinin yasal savunma halinde hareket ettiğini, öldürme kastı olmadığını, kastı aşan adam öldürme suçunun değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Tutuksuz sanık Sultan A'nın avukatı da müvekkilinin öldürme olayına katıldığına dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığını öne sürerek, beraat kararı verilmesini istedi.

Tutuklu sanık Bahadır A. ise olayın böyle olmasını istemediğini, maktulün kız arkadaşına tacizde bulunduğunu ileri sürdü.

Sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını kararlaştıran mahkeme heyeti, eylemi haksız tahrik altında gerçekleştirmesi ve yargılama aşamasındaki iyi halini göz önünde bulundurarak 15 yıl hapis cezası verdi. Tutuksuz sanık Sultan A'nın ise beraatine hükmedildi.

Ortaburun Mahallesi'nde yalnız yaşayan Aydın Memiş'in, 17 Aralık 2020'de evinde kesici aletle öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan Bahadır A. ile kız arkadaşı Sultan A. tutuklanmıştı. Önceki celsede mahkeme heyeti, sanık Sultan A'nın hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulup adli kontrol şartları uygulanarak tahliye edilmesine karar vermişti.