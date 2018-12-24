Kocaeli'de Cinayet Olayında Gözaltına Alınan Kişi Adliyeye Sevk Edildi
56 dakika önce
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde park halindeki panelvan araçta 1 kişinin kurşunlanarak öldürülmesi olayı ile ilgili olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi.
Kocaeli
'nin Gebze
ilçesinde park halindeki panelvan araçta 1 kişinin kurşunlanarak öldürülmesi olayı ile ilgili olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi.
Gebze İlçesi Yavuz Selim Mahallesi
427 Sokak üzerinde 21 Aralık
günü gecesi meydana gelen olayda Serhan Kaya
ile Murat Barış
Dikbıyık(26)'ın içinde olduğu bir yemek şirketine ait 41 UD 019 plakalı panelvan minibüse, kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından ateş açıldı. Açılan ateş sonucunda çok sayıda merminin isabet ettiği araçtaki Serhan Kaya ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken Murat Barış Dikbıyık ise olay yerinde hayatını kaybetti.
Olayın ardından kaçan şahısların yakalanması için polis ekiplerince geniş çaplı inceleme başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan incelemeler sonrasında cinayet olayıyla ilgisi olduğu iddia edilen 9 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 9 şüpheli, sabah saatlerinde Gebze Adliyesine sevk edildi. - KOCAELİ
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:15 Kaynak: İHA
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