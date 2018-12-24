Kocaeli'de Cinayet Olayında Gözaltına Alınan Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Kocaeli'de cinayet olayında gözaltına alınan kişi adliyeye sevk edildiKOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde park halindeki panelvan araçta 1 kişinin kurşunlanarak öldürülmesi olayı ile ilgili olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi.

Kocaeli'de cinayet olayında gözaltına alınan kişi adliyeye sevk edildi



KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde park halindeki panelvan araçta 1 kişinin kurşunlanarak öldürülmesi olayı ile ilgili olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi.

Gebze İlçesi Yavuz Selim Mahallesi 427 Sokak üzerinde 21 Aralık günü gecesi meydana gelen olayda Serhan Kaya ile Murat Barış Dikbıyık(26)'ın içinde olduğu bir yemek şirketine ait 41 UD 019 plakalı panelvan minibüse, kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından ateş açıldı. Açılan ateş sonucunda çok sayıda merminin isabet ettiği araçtaki Serhan Kaya ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken Murat Barış Dikbıyık ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan şahısların yakalanması için polis ekiplerince geniş çaplı inceleme başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan incelemeler sonrasında cinayet olayıyla ilgisi olduğu iddia edilen 9 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 9 şüpheli, sabah saatlerinde Gebze Adliyesine sevk edildi.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Evde Ölü Bulunan 3 Kardeşin Dayısı: Sobadan Şüpheleniyoruz

Evinde Komaya Giren Genç Basketçi, Hastanede Öldü

Kıskanç Koca, Abisinden Kıskandığı Eşini Spor Salonu Önünde Pompalı Tüfekle Vurdu

Samsunda Feci Trafik Kazası! 1 Can Gitti, Görevliler, Yaralılar İçin Zamana Karşı Yarıştılar