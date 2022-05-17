Kocaeli'de cinayet sanığı 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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Kocaeli'de cinayet sanığı 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

17.05.2022 14:06
Kocaeli'de cinayet sanığı 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde geçen yıl, eniştesini tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa 11 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde geçen yıl, eniştesini tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa 11 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Mehmet Emin Ö. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Celse arasında sanık avukatının sunduğu savunmaları içeren dilekçe okunarak dosyaya konuldu. Katılan avukatı da sanıktan şikayetçi olduklarını ifade ederek kararda "tahrik indirimi" uygulanmamasını talep etti.

Cumhuriyet savcısı önceki celse açıkladığı esas hakkındaki mütalaasını tekrarladı.

Söz verilen sanık Mehmet Emin Ö. olay günü eniştesinin kendisine vurduğunu savunarak "Silahın tetiğine kendi irademle basmadım. Silahın hala nasıl patladığını bilmiyorum. Yeğenlerim babasız kaldı, üzgünüm." şeklinde konuştu.

Mehmet Emin Ö. hakkında lehe olan hükümlerin uygulanarak tahliyesini istedi. Sanık avukatı da müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığı "kasten yaralama sonucu ölüme neden olmak" suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırdı. İlk hareketin kim tarafından yapıldığı tespit edilemediğinden bunu sanık lehine "haksız tahrik" nedeni kabul eden heyet, cezayı 13 yıl 6 aya indirdi.

Cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri lehine takdiri indirim nedeni kabul eden heyet, cezayı 11 yıl 3 ay hapse düşürdü.

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Kaynak: AA

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Başiskele, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de cinayet sanığı 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika


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