Cinayet zanlısı tutuklandı - Son Dakika
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Cinayet zanlısı tutuklandı

03.03.2022 09:51

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir kişinin evinde tabancayla vurulmuş halde bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir kişinin evinde tabancayla vurulmuş halde bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Sırrıpaşa Mahallesi Çınar Sokağı'nda dün Tolga G'nin evinde tabancayla vurulmuş halde bulmasına ilişkin çalışma başlattı.

Ekiplerce gözaltına alınan şüpheli U.İ, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Zanlı, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Cinayet zanlısı tutuklandı
Cinayet zanlısı tutuklandı

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Kocaeli, Çınar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cinayet zanlısı tutuklandı - Son Dakika


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