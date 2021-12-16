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Kocaeli'de cinayetle yargılanan sanığa müebbet hapis cezası - Son Dakika

Kocaeli'de cinayetle yargılanan sanığa müebbet hapis cezası

16.12.2021 17:05
Kocaeli'de cinayetle yargılanan sanığa müebbet hapis cezası

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir kişinin tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin tutuklu yargılanan sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir kişinin tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin tutuklu yargılanan sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Fatih O, taraf avukatları ve maktul Çelebi Aydaş'ın yakınları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını tekrar ettiğini belirterek, müebbet hapisle cezalandırılmasını istediği sanığın tutukluluk halinin devam etmesini talep etti.

Esas hakkındaki savunması sorulan sanık, pişman olduğunu belirterek, beraatını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Olay

Gölcük ilçesinde 16 Haziran 2019'da Çelebi Aydaş, 7 yaşındaki oğluyla evde olduğu sırada evine gelen arkadaşıyla alkol aldıktan sonra uyumuştu.

Aydaş'ı uyuduğu sırada silahla öldürdükten sonra kaçan Fatih O, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalıntı otomobille Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde gezerken yakalanmıştı.

Kocaeli, Gölcük, Çelebi, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de cinayetle yargılanan sanığa müebbet hapis cezası - Son Dakika


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