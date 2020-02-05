Kocaeli'de cinnet getiren koca önce eşini, sonra kendini öldürdü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de cinnet getiren koca önce eşini, sonra kendini öldürdü - Son Dakika

Kocaeli'de cinnet getiren koca önce eşini, sonra kendini öldürdü

6 saat önce

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde cinnet getiren şahıs, tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdükten sonra intihar etti.

Kocaeli'de cinnet getiren koca önce eşini, sonra kendini öldürdü, System.String[]

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde cinnet getiren şahıs, tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdükten sonra intihar etti.


Edinilen bilgiye göre, dün gece Çayırova Özgürlük Mahallesi'nde meydana gelen olayda İmdat Erdem, ekonomik sıkıntılar nedeniyle eşi Zehra Erdem'le tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile evde bulunan pompalı tüfeği ateşleyen İmdat Erdem, eşini yaraladı. Eşinin kanlar içinde yere yığıldığını gören İmdat Erdem, aynı tüfeği karnına dayayarak intihar etti. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri eşliğinde içeri giren sağlık ekipleri, Zehra Erdem'in yaşamını yitirdiğini, İmdat Erdem'in ise ağır yaralandığını belirledi. Ambulansla Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan İmdat Erdem de yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Olay yerinde polis ekipleri inceleme yaparken, hayatını kaybeden çiftin cenazeleri İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Otopsi sonrası yakınlarına teslim edilen çiftin cenazeleri, Çayırova'da bulunan Cemevi'nde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. - KOCAELİ

Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 05:39 Kaynak: İHA
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