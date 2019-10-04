Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de cinsel istismar iddiası
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Kocaeli'de cinsel istismar iddiası

3 saat önce

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'de cinsel istismar iddiası, System.String[]

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklandı.

Karamürsel Cumhuriyet Savcılığınca, R.G'nin (16) alkol ve uyuşturucu verilerek cinsel istismara uğradığı bilgisi üzerine soruşturma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, soruşturma kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karamürsel, Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 09:26 Kaynak: AA
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