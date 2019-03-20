Kocaeli'de Cinsel Taciz İddiası

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, bir kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, bir kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, şüpheli M.İ. (27) Yeşilkent Mahallesi'nde, engelliler alanında faaliyet gösteren bir vakıf adına kitap satma bahanesiyle kapısını çaldığı eve zorla girerek ev sahibini taciz etti.



Kadının bağırarak yardım istemesi üzerine paniğe kapılan zanlı, olay yerinden kaçtı.



Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen Başiskele Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlıyı İzmit Sanayi Mahallesi'nde gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından "cinsel saldırı" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlamalarıyla Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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