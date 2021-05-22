Kocaeli'de cip bariyere çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Kazada yaralanan S.E, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.

Arınç'tan çok konuşulacak Sedat Peker çıkışı: Şanlı yargımızın ne kadar bağımsız olduğunu göstermesi lazım