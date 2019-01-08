Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Cip Devrildi: 4 Yaralı

Kocaeli'de Cip Devrildi: 4 Yaralı

2 saat önce

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde cipin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Kocaeli'de Cip Devrildi: 4 Yaralı, System.String[]
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde cipin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Turgut Yelkenci yönetiminde 34 AU 7892 plakalı cip, İhsaniye Hamidiye yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi.

Kazada sürücü ile torunu Beren Yanık, Gölcük Halk Eğitim Müdür Yardımcısı Ümran Ceyhan ile kızı Zeynep Ceyhan yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:42 Kaynak: AA

Hamidiye, İhsaniye, Gölcük, Kocaeli, Güncel
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