Kocaeli'de cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Kocaeli'de cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde cip ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kocaeli'de cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı, System.String[]

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde cip ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu Şekerpınar mevkisinde Kocaeli'den İstanbul'a giden S.A. yönetimindeki 34 VM 2753 plakalı otomobil ile aynı yönde seyreden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen BR 704 QD plakalı cip çarpıştı.

Otomobilde sürücünün yanında bulunan S.A. yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilen yaralı, Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Otoyolu, Çayırova, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 01:25 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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