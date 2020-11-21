Cipin çarpması sonucu ölen kadın toprağa verildi - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde önceki gün cipin çarpması sonucu yaşamını yitiren Sultan Güllü'nün cenazesi defnedildi.
Alınan bilgiye göre, önceki gün D-100 kara yolunun Osmanyılmaz Mahallesi mevkisinde G.S.Ö. idaresindeki cipin çarpması sonucu hayatını kaybeden Güllü'nün cenazesi yakınlarınca morgdan alınarak Tatlıkuyu Merkez Camisi'ne getirildi.
Burada kılınan cenaze namazının ardından Güllü'nün cenazesi Pelitli Mezarlığında toprağa verildi.
Önceki gün G.S.Ö. idaresindeki cip, D100 kara yolunun Osmanyılmaz Mahallesi mevkisinde yolun karşına geçmeye çalışan Güllü'ye çarpmış, kadın olay yerinde hayatını kaybetmişti.
- Kaynak: AA
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