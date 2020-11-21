Cipin çarpması sonucu ölen kadın toprağa verildi - Son Dakika

Burada kılınan cenaze namazının ardından Güllü'nün cenazesi Pelitli Mezarlığında toprağa verildi.

Alınan bilgiye göre, önceki gün D-100 kara yolunun Osmanyılmaz Mahallesi mevkisinde G.S.Ö. idaresindeki cipin çarpması sonucu hayatını kaybeden Güllü'nün cenazesi yakınlarınca morgdan alınarak Tatlıkuyu Merkez Camisi'ne getirildi.

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