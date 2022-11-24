Kocaeli'de çıplak kadın cesedi bulundu! Ekipler hemen inceleme başlattı - Son Dakika
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Kocaeli'de çıplak kadın cesedi bulundu! Ekipler hemen inceleme başlattı

24.11.2022 21:24
Kocaeli'de çıplak kadın cesedi bulundu! Ekipler hemen inceleme başlattı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde çıplak halde kadın cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler ise kadının vücudunda darp izlerinin olduğunu belirledi.

Kocaeli'de çelik köprü altında çıplak halde hareketsiz yatan kadın olduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri, cesedin bulunduğu alanda detaylı incelemeler yaptı.

DARP EDİLDİĞİ TESPİT EDİLDİ

İncelemelerin ardından kadının cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan ilk incelemelerde, kadının darp edildiği ve boğularak öldürülmüş olabileceği ihtimali değerlendirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
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112 Acil Çağrı, Kocaeli, Körfez, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de çıplak kadın cesedi bulundu! Ekipler hemen inceleme başlattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de çıplak kadın cesedi bulundu! Ekipler hemen inceleme başlattı - Son Dakika
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