Kocaeli'de ciple otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli'de ciple otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Kocaeli'de ciple otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

6 saat önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ciple otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Kocaeli'de ciple otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ciple otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

D-605 kara yolunda İzmit'ten Kandıra ilçesine giden Adem Açar'ın (49) kullandığı 41 LC 671 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Kerami Duymuş idaresindeki 41 ADK 990 plakalı ciple Kandıra Cezaevi mevkisinde çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından sıkıştığı otomobilden çıkarılan sürücü Açar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Açar'ın cenazesi Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaralanan cip sürücüsü Duymuş ise Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle D-605 kara yolunda kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların olay yerinden kaldırılmasıyla normale döndü.

Kocaeli, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 01:29 Kaynak: AA
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