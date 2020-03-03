Kocaeli'de "çocuğa eziyet" suçundan aranan kadın yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli'de 'çocuğa eziyet' suçundan aranan kadın yakalandı - Son Dakika

Kocaeli'de "çocuğa eziyet" suçundan aranan kadın yakalandı

6 saat önce

Kocaeli'de "çocuğa eziyet" suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı.

Kocaeli'de

Kocaeli'de "çocuğa eziyet" suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da, "çocuğa karşı eziyet yapma" suçundan aranan, hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.S'nin Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde olduğunu tespit etti.

Bulunduğu adresi tespit eden ekipler, düzenlenen operasyonla kadını gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.S, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:12 Kaynak: AA
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