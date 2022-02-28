Kocaeli'de çocuğu köpek saldırısından koruyan esnaf o anları anlattı - Son Dakika
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Kocaeli'de çocuğu köpek saldırısından koruyan esnaf o anları anlattı

28.02.2022 17:22
Kocaeli'de çocuğu köpek saldırısından koruyan esnaf o anları anlattı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde genç kızın kucağından düşen çocuğu köpek saldırısından koruyan esnaf, "Köpek direkt olarak çocuğa doğru koştu.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde genç kızın kucağından düşen çocuğu köpek saldırısından koruyan esnaf, "Köpek direkt olarak çocuğa doğru koştu. Diğer genç kızla zaten ilgilenmedi ama o da çok korktu. Ben gözlerinden okudum o korkuyu, çok titredi" dedi.

Olay, sabah saatlerinde Yenişehir Mahallesi'ndeki Dönmez Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir genç kız kucağında çocukla sokak üzerine yürüdüğü sırada üzerine köpek koştu. Panik olan genç kız, kucağındaki çocuğu düşürerek korkuyla kaçtı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar ise köpeği tasmasından çekerek çocuğun yanından uzaklaştırdı. Köpeğin genç kızı ve çocuğu ısırmadığı öğrenildi.

Olay anı ise çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

"KÖPEĞİ BİZ DE SEVİYORUZ AMA BAŞIBOŞ BIRAKILDIĞINDA OLMUYOR"

Köpeğin küçük çocuğa saldırmaması için yardımına koşan esnaf Fatih Ateş, "Sabah biz buradayken sahipli ama başıboş bir köpek çocuklara saldırdı. Biz de bir şey olmaması için yakaladık, görevimizi yaptık. Köpek direkt olarak çocuğa doğru koştu. Diğer genç kızla zaten ilgilenmedi ama o da çok korktu. Ben gözlerinden okudum o korkuyu, çok titredi. Küçük çocuk zaten çok ağladı. Genç kız ise korkudan bıraktı çocuğu, o da çok korktu. Biz köpeği yakaladıktan sonra uzaklaşıp gittiler. Köpeği yakaladıktan sonra boş bir araziye bağladık. Sonrasında da belediye ekipleri gelip köpeği aldılar. Başıboş köpeklere sahip çıkılmasını, sokaklarda saldırmamalarını istiyoruz. Köpekleri biz de seviyoruz ama başıboş bırakıldığında olmuyor" dedi.

(Mehmet Ekrem Ceylan - Cihan Atik/İHA)

Kocaeli'de çocuğu köpek saldırısından koruyan esnaf o anları anlattı
Kocaeli'de çocuğu köpek saldırısından koruyan esnaf o anları anlattı
Kocaeli'de çocuğu köpek saldırısından koruyan esnaf o anları anlattı
Kocaeli'de çocuğu köpek saldırısından koruyan esnaf o anları anlattı
Kocaeli'de çocuğu köpek saldırısından koruyan esnaf o anları anlattı

YORUMLAR
500
Bu devirde annene bile güvenmeyeceksin! Köpek saldırınca çocuğunu bırakıp kaçtı Bu devirde annene bile güvenmeyeceksin! Köpek saldırınca çocuğunu bırakıp kaçtı Köpek üzerine doğru koşunca kucağındaki çocuğu düşürdü Köpek üzerine doğru koşunca kucağındaki çocuğu düşürdü

Yenişehir, Kocaeli, Esnaf, Köpek, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de çocuğu köpek saldırısından koruyan esnaf o anları anlattı - Son Dakika


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