Kocaeli'de çocuk oyun grupları bakımdan geçiyor - Son Dakika

Kocaeli genelindeki çocuk oyun grubu ve spor ekipmanlarında bakım ve onarım çalışması yapılıyor.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alan Dairesi Başkanlığı ekipleri, yaz sezonu hazırlıkları kapsamında park, bahçe ve yeşil alanlardaki çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kocaeli genelinde hasar gören oyun parkları ve spor ekipmanlarının periyodik bakım ve onarımları yapılıyor. Bu kapsamda Kocaeli genelindeki 12 ilçede bulunan 62 sorumluluk alanında, yaklaşık 320 adet oyun grubunda periyodik olarak tamirat ve bakım çalışması gerçekleştiriliyor. Çalışmalarda oyun gruplarında bulunan aksaklıklar giderilirken kırık ekipmanlar tamir edilerek yeni görünümlerine kavuşuyor. Çalışmalar ile vatandaşların memnuniyetini kazanıyor.



Çocuk grupları ve spor aletlerinin bulunduğu alanlarda bakım ve tamirat çalışmaları yıl içerisinde periyodik olarak gerçekleştiriliyor. Kontrol edilen park ve bahçelerde aksaklıklar ekiplere bildiriliyor. Keşif çalışmasının ardından bütün aksaklıklar tek tek gideriliyor. Yapılan çalışmaların ardından çocuk parkları ve fitness alanları eksiksiz olarak vatandaşların hizmetine sunuluyor. - KOCAELİ