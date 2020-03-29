Kocaeli'de çocuklar market ve semt pazarlarına alınmayacak - Son Dakika

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Kocaeli'de çocuklar market ve semt pazarlarına alınmayacak
6 saat önce
Kocaeli'de çocukların Pazar yeri ve marketlere alınması, Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla yasaklandı.
Kocaeli'de çocukların Pazar yeri ve marketlere alınması, Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla yasaklandı.
Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüs tedbirleri kapsamında yeni bir karar alarak, çocukların semt pazarları ve marketlere alınmasını yasakladı. Konuyla ilgili Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada, korona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlerin kararlılıkla uygulanacağı belirtilerek, "Marketlerde olduğu gibi pazar yerlerine de çocukların alınmamasının uygun olacağına, oy birliği ile karar verildi" ifadelerine yer verildi. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 07:33 Kaynak: İHA
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