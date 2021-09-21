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Kocaeli'de çocuklarını darbettiği ileri sürülen anneye 1 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika

Kocaeli'de çocuklarını darbettiği ileri sürülen anneye 1 yıl 6 ay hapis cezası

21.09.2021 16:17
Kocaeli'de çocuklarını darbettiği ileri sürülen anneye 1 yıl 6 ay hapis cezası, System.String[]

Kocaeli'de çocuklarını darbettiği şiddet görüntülerinin sosyal medyada tepkilere neden olmasının ardından ikinci kez gözaltına alınarak tutuklanan anne ve erkek arkadaşının yargılandığı davada karar verildi.

Kocaeli'de çocuklarını darbettiği şiddet görüntülerinin sosyal medyada tepkilere neden olmasının ardından ikinci kez gözaltına alınarak tutuklanan anne ve erkek arkadaşının yargılandığı davada karar verildi.

Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, anne Nurcan S, erkek arkadaşı Hayrettin B, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile taraf avukatları katıldı.

Önceki duruşmada sanık Nurcan S'nin mağdura karşı gerçekleştirdiği eylemin kasten öldürme kapsamına alınıp alınamayacağına ilişkin İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığından istenen raporun geldiği, raporda, annenin eyleminin ölüme yol açıp açamayacağının mevcut görüntülerle belirlenemeyeceğine dair görüş belirtildiği bildirildi.

Mahkeme heyeti, kasten yaralama yönünden değerlendirmede bulunmak üzere adliyede görevli adli tıp uzmanı doktoru duruşma salonuna davet etti.

İddiaya konu görüntüleri izleyen doktor, yaralama fiili bulunduğunu ancak kesin bir kanıya varmak için görüntülerin yeterli olmadığını söyledi.

Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında, Adli Tıp Kurumu raporu ve adli tıp uzmanı görüşüne istinaden alt soya karşı kasten yaralama fiili olduğunun tespit edildiğini ancak şiddetinin tespit edilemediğini aktararak, sanık Nurcan S'nin alt soya karşı kasten yaralama suçundan cezalandırılmasını istedi. Savcı, diğer sanık Hayrettin B'nin ise azmettirdiğine dair mahkumiyete yeterli kanaat getirilmediği görüşünü bildirerek beraatını talep etti.

Sanık Nurcan S'nin avukatı, mütalaayı kabul etmediklerini belirterek, müvekkilinin beraat etmesini istedi.

Sanık Nurcan S. ise önceki duruşmada tahliye olmasına rağmen çocuklarının kendisine verilmediğini, hala devlet korumasında olduğunu anımsatarak, "Çocuklarımı çok seviyorum, ne olur çok pişmanım." şeklinde savunma yaptı.

Mahkeme heyeti, "kasten yaralama" suçuna hükmederek, annenin, indirim yapılmaksızın 1 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına, önceden benzer suçtan kaydı olduğu için hükmün açıklanmasının geri bırakılması şartlarının oluşmadığına hükmetti.

İddianame

Körfez ilçesinde çocuklarını darbettiği iddiasıyla 14 Nisan 2020'de gözaltına alındıktan sonra adli makamlarca serbest bırakılan anne ile erkek arkadaşı, şiddet görüntülerinin 6 Şubat 2021'de sosyal medyada tepkilere neden olmasının ardından yeniden yakalanarak çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, annenin "çocuğu olan alt soya karşı kasten öldürmeye teşebbüs", erkek arkadaşının da "çocuğa karşı kasten öldürmeye teşebbüse azmettirme" suçlarından 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Adli Tıp Kurumu, Adli Tıp, Mahkeme, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de çocuklarını darbettiği ileri sürülen anneye 1 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli'de çocuklarını darbettiği ileri sürülen anneye 1 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika
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