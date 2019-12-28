Kocaeli'de çok miktarda kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de çok miktarda kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

Kocaeli'de çok miktarda kaçak içki ele geçirildi

6 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda çok miktarda kaçan alkollü içecek ele geçirildi.

Kocaeli'de çok miktarda kaçak içki ele geçirildi, System.String[]

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda çok miktarda kaçan alkollü içecek ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre yaklaşan Yılbaşı öncesinde uygulamalarını sıklaştıran Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri Gebze'de kaçak alkol satışı yapıldığını belirledi. Belirlenen 1 ikamet ve araçta yapılan aramalarda, yurt dışından kaçak olarak temin edilen değişik markalarda 129 şişe alkollü içki, 6 adet 3 litrelik şarap, 2 adet damacana içerisinde rakı ve pet şişelere doldurulmuş halde 11 litre rakı ele geçirildi. - KOCAELİ

Kocaeli, Polis, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 12:35 Kaynak: İHA
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