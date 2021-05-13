Kocaeli'de çölyak ve PKU hastalarına özel erzak kolileri hazırlandı - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çölyak ve fenilketonüri (PKU) hastalarına özel hazırladığı glutensiz makarnadan una, bisküviden çikolataya kadar zengin içeriğe sahip kolileri adreslere ulaştırıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süresince ihtiyaç sahibi binlerce kişiye erzak kolisi desteği verilirken, glutensiz gıdaya ihtiyaç duyan çölyak ve PKU hastalarının da unutulmadı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Çek-İlet uygulaması üzerinden gönderilen hastalara ait belgeler, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından değerlendiriliyor.

Çölyak hastalarına uygun olan gıdalar bir kolide, PKU hastalarına uygun gıdalar farklı bir kolide olacak şekilde hazırlanan erzak kolileri, tespit edilen hastaların adreslerine teslim ediliyor.