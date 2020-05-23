Kocaeli'de çöp kamyonu devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Öte yandan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Bu arada Atalar'ın cesedi, itfaiye ekiplerinin 2,5 saatlik çalışmasının ardından araçtan çıkarıldı.

Kazada, araçtaki temizlik işçisi Tahsin Atalar olay yerinde yaşamını yitirdi, sürücü Eren A. ise yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Eren A. idaresindeki 41 DB 355 plakalı Darıca Belediyesine ait çöp kamyonu, D-100 karayolu Beylikbağı mevkisinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrilerek bariyere çarptı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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